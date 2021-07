Accusato di stupro a Pisa, arrestato a Milano poco prima di prendere l'aereo

È finito in manette all’aeroporto di Malpensa, poco prima di lasciare l’Italia, un ventenne dominicano sul quale pende un’accusa di violenza sessuale ai danni di una 17enne, violenza avvenuta a Pisa in un'abitazione in suo possesso.

Secondo quanto ricostruito, in una notte dei primi di giugno il giovane avrebbe attirato la giovane vittima, conosciuta qualche giorno prima ad una festa, nella casa e poi l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. La denuncia della 17enne ha fatto scattare le indagini, condotte dagli agenti della squadra mobile di Pisa.

Intanto, il ventenne aveva acquistato un biglietto aereo per fare rientro in patria, ma è stato appunto rintracciato e arrestato nell'aeroporto milanese.