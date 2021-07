Aggressione omofoba ad Arezzo, Chimera Arcigay denuncia: "Insulti e due colpi in pieno volto"

Sabato sera ad Arezzo un giovane è stato vittima di un'aggressione omofoba. È quanto denuncia Chimera Arcobaleno Arcigay su facebook. Come reso noto dal post, un ragazzo queer "mentre camminava in pieno centro ha prima subito un'aggressione verbale con minacce e insulti vari poi, senza neanche il tempo di reagire, ha subito 2 colpi in pieno volto".

Tutto sarebbe avvenuto in corso Italia intorno alle 21.30. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato un ventenne per lesioni aggravate dai motivi di discriminazione sessuale. Anche il ragazzo aggredito è un ventenne: per lui cinque giorni di prognosi. "Per quanto ancora continuerete a dirci che non servono norme per la prevenzione di episodi come questo e per l'educazione al rispetto?" si conclude il post.

Veronica Vasarri, di Chimera Arcobaleno Arcigay, ha commentato l'episodio: "Quando la tua unica colpa è camminare per strada e ti senti dire 'spostati ricchione sennò alzo le mani', neanche il tempo di reagire che le mani le alza davvero e ti arrivano due colpi in piena faccia, senza alcuna vergona in mezzo a tanta gente". Non è successo a me, "ma è come se ci avessero colpite tutte" continua, per poi concludere, "vogliamo considerare libertà di opinione anche questa?"