Anche le info sul rischio incendi boschivi sulla app Cittadino Informato

Come ogni estate, anche in Toscana arriva il pericolo incendi. Un flagello spesso opera della mano dell’uomo, che purtroppo sfrutta anche le condizioni meteo per provocare intollerabili disastri ambientali. Ma la prevenzione può fare molto, e in questo senso la collaborazione dei cittadini è fondamentale. Proprio con questo obiettivo “Cittadino Informato”, la app gratuita che offre aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo, info di protezione civile e provvedimenti di viabilità, si è arricchita integrando anche le informazioni relative al rischio incendi boschivi. Proprio per invitare i cittadini a scaricare la app “Cittadino informato” parte in questi giorni una campagna promozionale sui profili social di Anci Toscana (Facebook, Twitter e Instagram), che con lo slogan “Tutti attori della prevenzione incendi" presenta brevi video con le info sul nuovo servizio.

Cittadino Informato è una app per smartphone e tablet, gratuita e ‘leggera’ nella memoria del telefono, realizzata da Anci Toscana nell'ambito dei progetti europei Protrina 3 Evolutione e MED PPS, con il supporto tecnico di Geoapp, spin off dell’Università di Firenze. La app, a cui aderiscono la Regione,e centinaia di Comuni toscani e Cispel Confeservizi, è scaricabile dai market Apple e Android, permette di conoscere non solo le info nel settore della protezione civile (le aree a rischio del territorio, la collocazione delle zone sicure in caso di calamità naturale, i comportamenti corretti da adottare) ma anche le notizie di pubblica utilità delle aziende del servizio idrico integrato, come interruzioni del servizio, cantieri per rete idrica o fognature. Ed ora fornisce anche le info sulle giornate particolarmente pericolose per il rischio di incendi boschivi.

Tutte le info sul sito www.cittadinoinformato.it.

Fonte: ANCI Toscana