Certaldo, la Lega chiede referendum per annettere Marcialla a Barberino Tavarnelle

“Il sindaco di Certaldo ascolti la voce dei suoi concittadini, indìca il referendum e permetta ai residenti della frazione Marcialla di passare sotto il Comune di Barberino Tavarnelle, come chiede l’opposizione in consiglio comunale: recepire le istanze del territorio, semplificare la vita a cittadini ed imprese e promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità è il compito primario di ogni amministratore, al quale auspico Cucini non voglia sottrarsi”. E’ quanto dichiara la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi circa la volontà di un centinaio di abitanti di Marcialla, frazione divisa tra il paese del Boccaccio - che dista 12 chilometri dall’abitato - e Barberino Tavarnelle, di passare amministrativamente a quest’ultimo, ubicato a breve distanza dalla stessa Marcialla.

“I cittadini di Marcialla hanno una lunga serie di ottimi motivi pratici per chiedere, come fanno da anni, il ‘cambio di Comune’ – spiega Tozzi – stante i disagi e le difficoltà cui sono quotidianamente costretti. Penso ai servizi sanitari, alla raccolta rifiuti porta a porta, alle frane stradali. Per non parlare del fatto che un’ambulanza proveniente da Barberino impiega 7 muniti ad arrivare da Tavarnelle e 35 da Castelfiorentino”.

“Né si può tacere che l’amministrazione comunale, negli ultimi 10 anni, non abbia fatto assolutamente nulla per avvicinare, quantomeno sul fronte dei servizi, i suoi concittadini a Certaldo. Per questo, il cambio di Comune è una scelta logica – conclude la consigliera regionale - e l’iter referendario la sua naturale applicazione".

Fonte: Gruppo Lega