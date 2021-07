Con il naso all'insù, gli educatori del Centro Giovani di Avane tornano in piazza

Il Centro Giovani di Avane, con il finanziamento di Oxfam Italia, ripropone il progetto Con il naso all'insù, dopo averlo proposto lo scorso anno nei parchi della città di Empoli e riscuotendo un notevole successo della popolazione, basti pensare alle 300 persone che vi hanno partecipato,

Un progetto inclusivo dove vengono portate gratuitamente le attività dagli educatori del Centro Giovani Avane, facendo diventare i servizi gratuiti per le famiglie e creando un ponte tra gli spazi pubblici della città e il Centro Giovani, inserendo un servizio di informazione e orientamento per far conoscere i servizi gratuiti che il centro può mettere a disposizione.

Ecco le date e i luoghi dove gli educatori saranno presenti negli spazi pubblici della nostra città:

Qui di seguito le date e le attività che si svolgeranno:

- Venerdì 23 Luglio dalle ore 10:00 alle 12:00 il Parco Mariambini nel suo campetto da calcio pubblico proponendo l'attività di calcio sociale.

- Martedì 27 Luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in Piazza Matteotti ad Empoli proporremo attività e giochi cooperativi/educativi nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore.

- Mercoledì 28 Luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 al Parco di Serravalle di Empoli proporremo attività e giochi cooperativi/educativi nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore.

Le attività seguiranno come lo scorso anno il protocollo sanitario in vigore.

Ricordiamo che le attività si rivolgono dagli Educatori del Centro Giovani Avane in forma gratuita e sono rivolte ad un età dai 6 ai 18 anni.

Venite a provare per vivere insieme uno spazio pubblico.