Corre sulla corsia d'emergenza in autostrada, l'inseguimento della polizia termina con l'arresto

Stava correndo a piedi lungo la corsia d'emergenza dell'autostrada A11 e, dopo essere stato fermato dalla polizia stradale, ha aggredito gli agenti costringendoli a sparare due colpi in aria per indurlo a fermarsi, mentre intanto cercava di fuggire tra i campi.

È successo vicino al casello di Firenze sabato scorso. Il responsabile, un 24enne, è stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Un poliziotto è rimasto ferito in modo lieve, con contusioni giudicate guaribili in 7 giorni.

Secondo le ricostruzioni il 24enne, nigeriano, è stato notato dalla polstrada di Montecatini Terme mentre correva sulla corsia di emergenza dell'A11, in direzione Firenze. Una volta sul posto, gli agenti lo hanno recuperato e fatto salire sull'auto per portarlo al sicuro. Usciti dall'autostrada però il 24enne è scappato dall'auto, ha colpito gli agenti con una bottiglia, danneggiando il parabrezza della macchina, ed è tornato di corsa in autostrada. Da qui ha iniziato il tentativo di fuga verso i campi ed è scattato un inseguimento a piedi nelle campagne, che ha visto costretti i poliziotti a sparare due colpi in aria a scopo intimidatorio. Al termine della fuga il 24enne è stato bloccato con l'uso di spray urticante.