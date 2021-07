Festa de L'Unità, prosegue la kermesse di Fiesole

Quest’estate non si terrà la Festa de l’Unità in formato maxi al Parco delle Cascine, ma, come nel 2020, il Partito Democratico ha preferito la formula della ‘festa diffusa’, con varie manifestazioni disseminate nel territorio fiorentino. Nel frattempo, in varie realtà importanti della Toscana la Festa si terrà come di consueto, senza contare che, appena al di là dell’Appennino, a Bologna ci sarà la kermesse nazionale praticamente senza ridimensionamenti, se non quelli dovuti al rispetto delle misure anti-covid.

A distinguersi nel fiorentino, sia l’anno scorso che quest’anno, è comunque la Festa de L’Unità di Fiesole, nell’area verde di Montececeri. Dal primo luglio ogni giorno l’organizzazione deve fare fronte a un’elevata richiesta di prenotazioni, per centinaia di coperti che distribuiti fino a tarda serata, evitando assembramenti, al punto che dopo 15 giorni si contano già più di seimila presenze. Le grandi dimensioni dell’area di Montececeri si sono confermate lo spazio perfetto per eventi, dibattiti, musica, ristorazione lungo l'intero mese di luglio. E, come in occasione degli Europei di calcio, sarà possibile seguire comodamente anche le Olimpiadi. Visto l’enorme successo, la Festa de l’Unità ha attivato anche il pagamento con il Pos.

Quest'anno quella di Fiesole è anche la festa di tutto il coordinamento metropolitano del Partito Democratico. Da sottolineare la collaborazione dei Giovani Democratici Federazione di Firenze e delle Donne Democratiche. Alle proposte gastronomiche di bar e ristorante, si affiancano iniziative di confronto pubblico, con i vertici regionali del partito e delle istituzioni toscane, presentazioni di libri e serate a tema.

La grande musica italiana prosegue mercoledì 21 luglio con il rock soul blues di Levi-Strauss. Ed ancora: giovedì 22 luglio il blues delle origini con la chitarra di Marco Naffis e sabato 24 luglio il punk rock pop di Sam Wave. Sonorità jazz e bossa nova con la meravigliosa voce di Giulia Bartolini, in trio, lunedì 26 luglio, mentre il mese si chiuderà giovedì 29 luglio con il Valeria Neri Trio tra rivisitazione di Janis Joplin e canzoni d'autore. Le serate di musica si alternano ai momenti di confronto, il cui orario di inizio è le 21.

Martedì 20 luglio Incontro col sindaco di Firenze, Dario Nardella. Venerdì 23 luglio, con l’eurodeputata e segretaria regionale del Pd, Simona Bonafè, “giovani amministratori a confronto”, a cura dei Giovani Democratici Federazione di Firenze. Lunedì 26 si parlerà di ripartenza del lavoro, dopo la pandemia, con l'ex ministro e ora vicesegretario nazionale del Pd, Beppe Provenzano, e il senatore dem Tommaso Nannicini. Martedì 27, sanità e PNRR al centro di un confronto con la senatrice dem Paola Boldrini, Pietro Dattolo, presidente ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Firenze, Giancarla Casini, delegata sanità segreteria Cgil Firenze e il consigliere regionale dem Andrea Vannucci (modera Lapo Squillantini Forum Sanità Giovani Democratici). Mercoledì 28 luglio incontro a tutto tondo con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Venerdì 30 il giornalista di Fanpage, Saverio Tommasi, presenta il suo ultimo libro 'In fondo basta una parola' assieme ad Andrea Aglietti, segretario Unione comunale Pd Fiesole. A seguire, la chiusura dei dibattiti affidata alle Donne Democratiche venerdì 30 luglio, con Serena Spinelli, assessora regionale alle politiche sociali, abitative e cooperazione internazionale, e Simona Pragliola, responsabile del gruppo welfare e diritti delle Donne Democratiche di Firenze: assieme ad esponenti delle comunità straniere si parlerà di “Donne, cittadine d'Italia e del mondo”.

