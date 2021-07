"Festa del Cinema di Mare" a Castiglione, Giovanni Veronesi nuovo direttore artistico

Si è svolta oggi, al cinema La Compagnia di Firenze, la conferenza stampa della Festa del Cinema di Mare, che si terrà a Castiglione della Pescaia dal 25 al 29 agosto: il nuovo direttore artistico è il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi.

"Come Fondazione Sistema Toscana - ha dichiarato il presidente Iacopo Di Passio - siamo lieti di ospitare a La Compagnia e di supportare nella comunicazione e promozione, la Festa del Cinema di Mare, un'iniziativa unica nel panorama culturale toscano, nella sua dimensione di Festa, che va a coinvolgere il pubblico e la città di Castiglione della Pescaia, restituendo al cinema la sua capacità aggregativa e sociale, oltre che culturale. Tra i festival della Toscana, la Festa del Cinema di Mare è un fiore all'occhiello, ancora più ora, con la direzione artistica di Giovanni Veronesi, per le sue caratteristiche peculiari: ci auguriamo pertanto che possa conoscere uno sviluppo positivo e una crescita in futuro, in continuità con l’operato del critico Claudio Carabba" .

"La Festa del Cinema di Mare è stata fin dalla sua prima edizione, sei anni fa, grazie ad un'idea del critico Claudio Carabba - che ricordiamo con grande affetto - una delle iniziative di punta della vita culturale di Casiglione della Pescaia. Siamo pertanto lieti della nuova direzione artistica affidata a Giovanni Veronesi, che sta preparando un'edizione molto bella, che saprà dare, ancora una volta, un significato importante alla relazione di Castiglione della Pescaia con il mare, al di là della dimensione vacanziera - ha dichiarato Susanna Lorenzini, assessore al Turismo e alle Politiche Culturali del Comune di Castiglione della Pescaia".

"A Castiglione della Pescaia ci voglio morire – afferma il direttore artistico Giovanni Veronesi -. La maggior parte delle persone sceglie il luogo dove vivere. Io quello dove poter terminare la mia vita in un luogo che amo. Per me è un legame viscerale per l'eternità. E' come per le persone il cibo, l'aria da respirare. Così per me scegliere di amare questo posto è una necessità. Questo paese non è solo bello ma è stato il posto dei miei genitori, degli amici fraterni che non ci sono più e di quelli che ancora ho".

"E' gioia e dolore allo stesso tempo ma queste terre parlano di me, della mia storia e ci voglio portare tutto ciò che fa parte della mia vita, per questo ho accettato la proposta di diventare il nuovo direttore artistico della Festa del cinema di mare quando Luzzetti mi ha chiamato. Ho subito aderito perché è giusto che ci sia il mio zampino per poter fare qualcosa di concreto che possa far crescere culturalmente Castiglione. Ci saranno delle belle sorprese e voglio che tutti, dai miei, ai partecipanti alla festa, si divertano e si sentano bene. A casa"

Fonte: Ufficio Stampa