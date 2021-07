Giovanni Carniani eletto nuovo presidente di Ansmes Firenze

Non c’è due senza tre. In pochi mesi si è completato il ciclo di rinnovamento dei vertici ANSMeS che ha visto la Toscana assurgere a ruolo di primo piano nell’organigramma dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP. Dopo l’elezione, lo scorso marzo, di Francesco Conforti (da Presidente Regionale) a Presidente Nazionale, che ha condotto al passaggio del testimone regionale a Salvatore Vaccarino (che da Presidente provinciale di Firenze è stato nominato, il 12 giugno, Presidente ANSMeS Toscana), è stata la volta del Comitato Provinciale di Firenze votare per eleggere la presidenza e il consiglio.

Le elezioni di giovedì 15 luglio, tenutesi nei locali dell’Asics Firenze Marathon Stadium "Luigi Ridolfi", con la presenza sia del presidente uscente Vaccarino che di quello nazionale Conforti, hanno visto la nomina di Giovanni Carniani, mentre il nuovo Consiglio sarà formato da Gabriele Bani, Leonardo Ceccarelli, Raul Ceccuti, Paolo Crescioli, Luigi De Lucia, Giuseppe Ghirlanda e Alessandro Piccardi.

Nato a Firenze il 16 giugno 1944, Giovanni Carniani ha dedicato la sua vita all’atletica leggera: nel 2002 è stato socio fondatore dell’A.S.D. “F.A.E. - Firenze per l’Atletica Europea”, in cui ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale dal 2004 al 2018; è stato nei vertici organizzativi di numerose manifestazioni sportive avvenute a Firenze nell’impianto dello stadio Ridolfi, nonché responsabile del gruppo tecnico degli starter al livello nazionale. Dal 2013 al 2016 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Firenze, mentre nel 2008 è stato insignito della Stella d’Oro al merito sportivo.

L’assemblea – a cui ha partecipato anche Fabio Giorgetti, delegato provinciale Coni di Firenze – ha segnato un passaggio di consegne, ma l’elezione di Carniani si inserisce nel solco dell’impegno tracciato dal presidente fiorentino uscente, Salvatore Vaccarino, come sottolineato dallo stesso Carniani nel suo discorso a seguito della nomina.

"Ringrazio il Presidente Nazionale Francesco Conforti e il Presidente Regionale Salvatore Vaccarino per la stima che mi hanno dimostrato sin dall’inizio. Sarà difficile sostituire Vaccarino, ma da parte mia e dei consiglieri eletti verrà profuso il massimo impegno nel seguire le sue orme: cominceremo dall’ottima situazione che ci viene consegnata con l’obiettivo di continuare a diffondere lo sport e i suoi valori. Cercheremo di incrementare gli iscritti, in modo da poter garantire una sempre più ampia copertura in tutte le discipline. Porteremo avanti iniziative in favore dello sport, con attenzione alla diffusione delle pratiche sportive tra i giovani – con il supporto di scuole e società – anche tramite eventi come le Piaggeliadi, senza dimenticare ovviamente le necessità di disabili e anziani, in linea con i principi ANSMeS".

"Il tema di quest’anno – continua Carniani – è lo “Sport abbatte i muri”, un tema che interessa i quotidiani problemi di integrazione, razzismo e bullismo; criticità reali che fanno parte della nostra società attuale. Infine, sempre nell’ambito dell’aiuto ai meno fortunati, cercheremo di tenere vive quelle sinergie attivate negli scorsi mesi, una su tutti la collaborazione con l’U.S. Affrico e La Molisana, che ha garantito centinaia di pasti ai più bisognosi".

L’assemblea è stata anche il momento per Salvatore Vaccarino di tirare un bilancio, espresso nella sua relazione di fine mandato e ripercorrere così gli straordinari traguardi raggiunti da ANSMeS Firenze sotto la sua guida. Due su tutti: l’organizzazione delle Piaggeliadi e la convenzione con il Pastificio La Molisana; quest’ultima ha appunto permesso la consegna, il 15 maggio 2021, di 200 chili di pasta all’U.S. Affrico, che nel periodo della pandemia offriva un pasto caldo ai bisognosi due volte a settimana.

A prendere la parola, infine, è stato il Presidente Nazionale Francesco Conforti: "La Toscana, dopo il Lazio, è seconda regione per numero di tesserati. Questa eccellenza ha innalzato nel giro di poco tempo la nostra regione al ruolo di leadership nell’Associazione, come testimoniano la mia nomina alla presidenza nazionale e quella di Luciano Baldini come consigliere nazionale. Firenze, poi, è tra le prime città d’Italia per tesserati. Inoltre, il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha comunicato il mio inserimento nella Commissione Nazionale delle Benemerenze del Coni e potrò così rappresentare tutti gli affiliati di ANSMeS. Un grande onore e un grande onere, perché tra le 19 associazioni benemerite soltanto la nostra è stata inserita nella commissione".

Fonte: Ufficio Stampa