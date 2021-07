Gonfalone d’argento alla Fondazione Stella Maris, ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. La cerimonia di conferimento si tiene mercoledì 21 luglio alle 12 nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso (via Cavour 4).

A ricevere il riconoscimento dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo sarà Giuliano Maffei, presidente di Stella Maris che ha sede a Calambrone in provincia di Pisa. All’evento partecipa anche Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato, Diocesi da cui è nata la Fondazione.

Stella Maris è il solo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) riconosciuto dal Ministero della Salute con sede esclusiva in Toscana e l’unico tra i 52 IRCCS in Italia dedicato esclusivamente a questa disciplina. E’ un centro di eccellenza per la diagnosi e la terapia dei disturbi neurologici e psichiatrici da 0 a 18 anni con circa 60 posti letti.

La cerimonia si può seguire in streaming dalla pagina Facebook e dal canale YouTube del Consiglio regionale della Toscana.

La conferenza stampa si svolgerà in modalità mista. L’accesso al palazzo del Pegaso resta contingentato. I giornalisti che intendano seguire i lavori in presenza possono fare richiesta inviando una mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale.

Gli accrediti saranno comunque limitati.

Fonte: Regione Toscana