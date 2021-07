Immigrazione, Bundu e Palagi: "Il Pd di Firenze va contro Regione e diritti umani"

"La maggioranza sceglie di allinearsi alle destre durante la seduta consiliare di oggi, dimostrando che il superamento dei decreti Salvini è solo propaganda elettorale".

E' l'attacco di Sinistra Progetto Comune, tramite i consiglieri comunali Antonella Bundu e Dmitrij Palagi.

"In Toscana il no ai CPR e a strutture simili fa parte delle scelte di governo di molti anni: il Sindaco di Firenze non da oggi scavalca a destra il suo partito su questo tema".

"La documentazione ufficiale - continuano - ci parla di struttura in cui in modo illegale e anticostituzionale si nega la libertà a persone colpevoli di esistere: il Partito Democratico ha fatto campagna elettorale parlando di superamento dei decreti Salvini e degli accordi con la Libia, ma oggi ha scelto di allinearsi al voto della Lega, su un atto che aveva già accolto con favore in Commissione 7, con tanto di emendamenti accolti dal nostro gruppo".

"Poi si parla di unità delle sinistre in nome dell'antifascismo e dell'antirazzismo, chiedendo il voto per evitare la vittoria delle destre. Lo abbiamo detto chiaramente: il fatto che chi sta nei CPR sia privato della sua libertà e non possa votare rende possibile alle istituzioni fregarsene delle loro condizioni".

"Quanto avvenuto è gravissimo - accusano -: già un'altra volta il Partito Democratico ha cambiato la sua posizione dalla commissione al Consiglio, nel caso di una lavoratrice licenziata. La politica ha bisogno di coraggio e cambiamento: quanto avvenuto oggi ci ricorda perché la sinistra è in crisi e ha bisogno di un nuovo spazio".

Fonte: Ufficio Stampa