La ProLoco guida alla scoperta di Certaldo e della sua storia: gli appuntamenti

Ecco il programma delle iniziative promosse dalla ProLoco di Certaldo, in programma venerdì 23 e domenica 25 luglio 2021.

CERTALDO MODERNA: DA BORGO GARIBALDI A PIAZZA MACELLI

Storie e racconti di paese

VENERDI' 23 LUGLIO ORE 20.30

Visita guidata della parte bassa di Certaldo. Da Borgo Garibaldi a Piazza dei Macelli, passando per i luoghi più significativi per lo sviluppo del paese. Una passeggiata alla scoperta del passato più recente di Certaldo.

Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: ore 20.30 in Borgo Garibaldi

Durata: 2 ore circa

Costo: 15 euro; 10 euro per i soci ProLoco, Anthos e Rione il Vicario.

Per info e prenotazioni: prolococertaldo@libero.it -- Tel. 347 1360574, 333 4643642 oppure 338 7686594 (anche WhatsApp)

CERTALDO 1921-1954: I LUOGHI DELLA MEMORIA

DOMENICA 25 LUGLIO ORE 17.30

La visita vuole essere l'occasione per ricordare i momenti che hanno segnato il Ventennio a Certaldo. Guidati dalle testimonianze conservate negli archivi, i partecipanti toccheranno i luoghi legati alle violenze del "biennio nero" attraversando le strade (e la piazza) frutto degli ampliamenti che Certaldo conobbe sotto il Fascismo. Ascoltando il racconto di chi ne fu protagonista, rivivranno i giorni drammatici del passaggio del fronte, conosceranno i luoghi simbolo del paese liberato e quelli, per sempre segnati dalle distruzioni della guerra, legati ai mesi "tempestosi e febbrili" (Marcello Masini) in cui ebbe inizio la ricostruzione di Certaldo.

Durata: 2 ore

Ritrovo: ore 17.30 in Piazza Boccaccio presso il monumento dedicato a Giovanni Boccaccio

Quota di partecipazione:

- intero 15 euro

- soci Proloco Certaldo, Associazione Anthos e Rione il Vicario: 10 euro

Prenotazione obbligatoria scrivendo a maria@guideintoscana.it o chiamando il 347 1464195 (anche via sms o whatsapp) oppure a prolococertaldo@libero.it

Fonte: Ufficio Stampa