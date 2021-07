Lite in notturna a Ponsacco, tre feriti

Un litigio davanti a un locale notturno di Ponsacco ha causato il ferimento di tre persone, ma solo una è stata trasferita al pronto soccorso.

È accaduto in via Mattei alle 1.30. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontedera, un'automedica e le ambulanze della Misericordia di Pontedera, di Cenaia e della Pubblica assistenza di Ponsacco. In ospedale a Cisanello è finito un 61enne. Un uomo e una donna di 45 anni hanno invece rifiutato il trasporto.

Secondo quanto accertato dai militari, la lite sarebbe scattata per futili motivi. I testimoni saranno ascoltati anche nei prossimi giorni prima di provvedere alle denunce.