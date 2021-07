L'Use Computer Gross mette Filippo Guerra in cabina di regia

La nuova Use Computer Gross mette il primo, nuovo tassello in cabina di regia. Il prossimo anno il play della squadra di coach Corbinelli sarà infatti Filippo Guerra, classe 1997.

I siciliani di Torrenova sono l’ultima tappa di una carriera iniziata nel settore giovanile di Latina con l’esordio tra i senior nel 2014/2015. Da lì il salto a Piacenza dove vince il campionato di serie B e viene riconfermato anche per l’A2. La tappa successiva è Soresina in serie B e poi il trasferimento a Sud, per la precisione a Palermo, prima di passare l’anno scorso, come detto, a Torrenova. Nonostante gli spostamenti per l’Italia e gli impegni col basket, Filippo riesce anche a seguire gli studi tanto da conseguire la laurea in scienze motorie. Giocatore in possesso di importanti doti atletiche, ha nel suo repertorio una buona mano che gli consente di giocare, oltre che da play, anche da guardia. Ora non resta che vederlo in campo con la maglia biancorossa.

