Omaggio a Kobe Bryant, un murale sulla palestra di Pistoia

Sarà inaugurato domani, martedì 20 luglio, alle 20, il murale dedicato a Kobe Bryant che è stato realizzato su una parete della palestra Masotti, all’ingresso del parco di Monteoliveto. Dipinto dall’artista Daniele Capecchi, è l’omaggio di Pistoia al grande cestista americano, così da sottolineare ancora una volta il legame profondo che lega Kobe alla città e in modo particolare a Cireglio, dove il campione ha trascorso alcuni anni della sua gioventù, quando il padre Joe giocava con la maglia dell’Olimpia Pistoia.

Alla cerimonia prenderanno parte Daniele Capecchi, il sindaco Alessandro Tomasi, l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella, il presidente del Pistoia Basket 2000 Massimo Capecchi ed Elisa Maltinti, figlia di Roberto, ex presidente della squadra. Non mancherà, poi, il supporto dei 4 gruppi storici della tifoseria: Baraonda Biancorossa, Redskins, Red Devils e Untouchables.

La creatività di Daniele Capecchi trova nella facciata della palestra Masotti, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, il luogo in cui ricordare e rendere onore a un atleta, ma anche a un uomo, che a Pistoia è sempre stato particolarmente amato e seguito. Per questo, dopo la sua scomparsa insieme alla figlia Gianna nel tragico incidente aereo del 20 gennaio 2020, la città ha espresso immediatamente il desiderio di rendergli omaggio e dare imperitura memoria alle sue grandi doti di cestista e di amico.

Il murale di Capecchi, quattro metri in altezza e larghezza, ritrae il volto di Kobe Bryant in bianco e nero. Dietro di lui, un serpente, un animale dotato di grazia e agilità dei movimenti, oltre a essere anche uno dei rettili più pericolosi, così da sottolineare alcune caratteristiche dell’ex stella dei Los Angeles Lakers, ritenuto uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato Nba.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa