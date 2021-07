Ospedale Volterra, Petrucci (Fdi): "Giani ci metta la faccia"

“Il futuro dell’ospedale non può essere roseo dopo la soppressione della sub-intensiva cardiologica e della copertura cardiologica h24. Per non parlare delle promesse fatte e non mantenute per la terapia intensiva, che dovrebbe spettare di diritto ad un presidio sanitario che copre un territorio così vasto e dalla viabilità complicata. Il Governatore Giani deve partecipare al Consiglio comunale di domani sera o all’evento in programma giovedì prossimo al Teatro Persio Flacco. Le promesse sono fatte nei mesi dal Presidente, insieme all’assessore Bezzini, e sarebbe opportuno che entrambi dessero risposte ai cittadini. Noi di Fratelli d’Italia siamo sempre stati e continueremo ad essere al fianco dell’ospedale e dei cittadini, siamo stati a Volterra a toccare con mano la situazione e abbiamo fatto nostre le richieste dei comitati costretti, per essere ascoltati, ad incatenarsi a più riprese sotto la sede del Consiglio regionale. Siamo convinti che la sanità territoriale sia un valore aggiunto irrinunciabile” dichiara il Consigliere regionale di Fdi, Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità

“La Regione a parole difende i piccoli ospedali, quelli periferici e montani, e nei fatti prosegue, invece, nella politica dei tagli inaugurata dal duo Rossi-Saccardi, che ha accentrato i servizi nei grandi centri urbani. I piccoli presidi sanitari, come pandemia ha insegnato, sono essenziali per la sanità territoriale” ribadisce Petrucci.

Fonte: Ufficio Stampa