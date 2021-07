Sassate alle barche ormeggiate, cinque giovanissimi nei guai a Porto Ercole

Dopo la movida notturna avrebbero iniziato a tirare sassi sulle barche ormeggiate, fermandosi solo all'arrivo dei carabinieri allertati da alcuni cittadini. È successo nelle prime ore del mattino di alcuni giorni fa a Porto Ercole e cinque ragazzi, due dei quali minorenni, sono finiti nei guai.

I giovanissimi, provenienti da Roma e in vacanza all'Argentario, a vario titolo si sarebbero resi responsabili di danneggiamento e furto e per questo sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Porto Santo Stefano.

Secondo quanto riportato dai militari il gruppo, come passatempo dopo la movida, avrebbe iniziato a tirare sassi sulle imbarcazioni. Due di loro inoltre sarebbero saliti su uno scooter, in sosta ma con le chiavi inserite, e avrebbero fatto un breve giro lasciando poi il mezzo a due ruote poco distante. Proposto, nei confronti dei cinque giovani, anche il foglio di via obbligatorio dal comune di Porto Santo Stefano.