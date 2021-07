Torna "D'estate con Avis" a Montopoli: musica, hamburger e antipasti

Dopo un'assenza forzata di 2 anni quest'anno l'Avis Comunale Montopoli in Val d'Arno prova a ripartire.

Sarà una partenza rallentata e senza le consuete iniziative che da sempre contraddistinguono la tradizionale Festa del Donatore. Sarà in ogni caso una festa "D'Estate con Avis...", all'insegna di apericena con musica, grandi antipasti e hamburgeria. Un modo per ritrovarsi tutti insieme per "fare Festa", promuovendo la donazione di sangue.

Il tutto nel rispetto assoluto delle norme anticovid.

Ecco il programma:

Venerdì 23 luglio dalle 19:30 musica sotto le stelle.

Sabato 24 luglio dalle 19:30 Marcello e Claudio Sax

Giovedì 29 luglio dalle 19:30 la musica di Ulisse e Angelo

venerdì 30 luglio Musica sotto le stelle: dalle 19:30 Marcello e Claudio Sax

Posti limitati gradita prenotazione.

Per info e prenotazioni: Avis 348 54 21 295 -- Sara 333 25 35 232

"Il rapporto con i nostri Donatori - spiegano i volontari di Avis - è stato in questi ultimi due anni un rapporto a distanza, ma nonostante questo i donatori hanno sempre risposto in maniera attiva alle nostre richieste di donare sangue tant'è che nel 2020 le donazioni di sangue della nostra sezione sono cresciute del 2,57% (400 donazioni totali) mentre le donazioni al Centro trasfusionale di Fucecchio sono calate del 3%...Quest'anno avremmo voluto incontrare i nostri donatori ed abbracciarli uno ad uno premiandoli , come abbiamo fatto ogni anno, con un nostro Gadget ricordo e con le benemerenze di rito".

"Non lo potremo fare per motivi di sicurezza, ma speriamo ugualmente che i nostri Donatori siano presenti alla nostra/loro "Festa" in modo da poterli almeno ringraziare "a distanza". Sperando ovviamente che tante altre persone decidano di diventare Donatori e Donatrici, anche perché in estate il fabbisogno di sangue è sempre più marcato e molti donatori se ne vanno giustamente in vacanza a questo proposito lanciamo il nostro invito: Prima di partire per le tue vacanze non dimenticarti di andare a donare".

Fonte: Ufficio Stampa