Vitesco, Galletti (M5S): "Regione intervenga per garantire i lavoratori interinali"

“Sono 139 i posti a rischio in Vitesco, personale precario assunto con contratto in staff leasing da Manpower e che si trova a dover fare i conti con le difficoltà dell' azienda automotive nel percorso di riconversione verso l’elettrico - osserva Galletti - ma chiedere di pagare il prezzo più alto di questa transizione ai lavoratori più fragili e con meno tutele è chiaramente inaccettabile.”

“Per scongiurare questo - scrive la pentastellata - abbiamo protocollato una mozione regionale, per esprimere solidarietà ai lavoratori interinali di Vitesco, che in queste ore stanno vivendo l’ansia di un possibile esubero, e per impegnare la Giunta regionale ad avviare e presiedere al più presto un tavolo di crisi, coinvolgendo sindacati, proprietà e Ministero dello Sviluppo economico. L’obiettivo primario - conclude Galletti - deve essere quello di favorire la miglior soluzione possibile nella massima tutela dei lavoratori."

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, nel comunicato in cui annuncia una mozione in difesa dei lavoratori interinali dello stabilimento Vitesco di Fauglia (PI) e San Piero a Grado (PI).

