Alessio Campani del club Perle Nere del bowling San Romano è Campione Italiano

ALESSIO CAMPANI, giocatore del club PERLE NERE del bowling San Romano si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano nella categoria 15-18 anni. La gara si è svolta domenica 18 luglio nel centro bowling di Roma Ciampino. Al secondo posto si è classificato Gragnaniello Giorgio dei Killer Pins di Napoli e al terzo posto Luca Possenti dei Cobra di Milano. NORD, CENTRO e SUD sul podio. Alessio ha cominciato a giocare a bowling 3 anni fa ed è riuscito in poco tempo ad affermarsi come grande promessa del bowling in Italia.

Bowling Center San Romano