Allacci abusivi a acqua e luce, arrestate due persone a Prato

I carabinieri di Prato hanno arrestato stamani un 25enne di origini albanesi e un 35enne di origini marocchine con il reato di furto aggravato.

Gli stessi, abusivamente domiciliati presso le case popolari di via Del Purgatorio, le cosiddette case Minime di residenza popolare, avevano realizzato degli allacci abusivi alla rete elettrica ed alle condutture idriche.

Per i due, entrambi pregiudicati, sono scattate le manette per il reato di furto aggravato in attesa del rito per direttissima che sarà celebrato nella giornata di domani.