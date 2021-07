Quattro persone sono rimaste ferite, in modo non grave, in un incidente a Firenze. Alle 13 di oggi, in viale Giannotti, si sono scontrati una vettura e un bus di linea. Sul posto sono intervenuti polizia municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118. I feriti, un uomo e tre donne di età compresa tra i 21 e i 51 anni, tra i quali le due persone a bordo dell'auto e due passeggere del bus, sono stati portati all'ospedale di Bagno a Ripoli per le cure.