Cambiano le campane del vetro Geofor a Pontedera

Campane nuove per la raccolta degli imballi in vetro. Nel Comune di Pontedera è quasi completa la sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (bottiglie e vasetti, privi di tappo) posizionate sul territorio. Si tratta di una miglioria realizzata in collaborazione tra Comune, Geofor e Revet, che di fatto non va a cambiare le abitudini della cittadinanza, ma che può agevolare i criteri di sicurezza con cui viene svolto il servizio. Un'azione voluta da tutti gli enti e soggetti coinvolti, per rinnovare il parco dei contenitori e fornire un servizio con ancora più decoro.

"La nuova campana per il vetro - ha spiegato l'assessore all'ambiente Mattia Belli - presenta una sommità dotata di un attacco più pratico. Nella movimentazione del contenitore, quindi, il mezzo meccanico che gira sul territorio potrà usufruire di una maggior praticità, con un conseguente aumento della sicurezza in fase di movimentazione".

Ricordiamo che nel contenitore del vetro si possono conferire esclusivamente imballi di vetro, senza il tappo metallico o plastico (questi ultimi possono essere separati correttamente e gettati nel multimateriale leggero). Attenzione, infine, ai cosiddetti "falsi amici", ovvero a quei materiali che potrebbero tranne in inganno: ceramica, pirex e cristalli non vanno assolutamente conferiti assieme al resto del vetro, in quanto ne vanificherebbero il riciclo.

Fonte: Geofor