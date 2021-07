A "Colle in Vita" Dante in chiave umoristica con la Compagnia Campana

In occasione dell’evento “Colle In Vita” del 27 Luglio la Compagnia Filodrammatica Francesco Campana di Colle di Val D’Elsa presenterà dei sonetti umoristici e satirici sull’inferno Dantesco di Venturino Camaiti.

Lo spettacolo avrà luogo in Piazza Duomo nella parte storica del borgo alle ore 21.15, con replica alle ore 22.15. La Compagnia Teatrale F. Campana è una compagnia storica colligiana nata il 7 Luglio 1974 per volontà della Pro-Loco Colle di Val D’Elsa. Inizialmente il gruppo teatrale era composto da giovani dilettanti con nessuna esperienza di teatro. Nel 1974 il gruppo teatrale debuttò al teatro di Sant’Agostino di Colle di Val D’Elsa con due testi in vernacolo valdelsano di una scrittrice locale, riscuotendo successo di pubblico e di critica.

Con gli anni la Compagnia si cimentò in commedie sempre più impegnative e ebbe con il sostegno della Pro-Loco un’intensa attività teatrale. Dopo un periodo di stasi la compagnia realizzò durante la sua attività numerosi spettacoli molto divertenti.

Grazie all’esperienza maturata nei tempo la compagnia attualmente si dedica a generi teatrali diversi e alla partecipazione a eventi di vario tipo (rievocazioni storiche, feste popolari, eventi culturali in genere).

Fonte: Ufficio stampa