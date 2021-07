Elicottero al Giglio per una coppia in difficoltà su una parete rocciosa

Il reparto volo dei Vigili del fuoco del nucleo di Cecina, sono intervenuti all'Isola del Giglio in località Baia al Lume per soccorrere un l'uomo e una donna in difficoltà su una parete rocciosa a picco sul mare.

Le due persone sono state raggiunte dagli elisoccorritori e sono state portate a bordo dell'elicottero tramite verricello. In seguito sono state trasferite all'elisuperficie di Giglio Porto. La coppia non ha avuto necessità di cure sanitarie.