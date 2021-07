Emma live al Parco delle Cascine: biglietti ancora disponibili

EMMA

Mercoledì 21 luglio - ore 21 – biglietti 40/46/52 euro

Ultravox Firenze - Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Ferma mercoledì 21 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale (ore 21) di Firenze il “Fortuna Live 2021” di Emma.

I biglietti (posti numerati 40/46/52 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Attenzione, si recuperano le date fiorentine del 13 ottobre 2020 e del 25 maggio 2021 scorsi, riprogrammate per l’emergenza Covid. Tutti i possessori di un biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021.

Durante il live, Emma accompagnerà il suo pubblico in un vero e proprio viaggio musicale (e non solo), di oltre 2 ore, in cui presenterà, in una veste inedita, i brani che in questi 10 anni di carriera sono diventati colonna sonora del suo repertorio: dalle ballad come “Amami” e “Mi parli piano”, alle più energiche “La mia città” e “Cercavo Amore”, passando per emozionanti medley, fino ad arrivare ai più recenti successi dell’ultimo disco di inediti “Fortuna” tra cui “Io sono bella”, “Latina” e la title track “Fortuna”.

Emma live sarà accompagnata sul palco dai musicisti Lucio Enrico Fasino (basso), Federica Ferracuti (tastiere e synt chitarre), Dj Zak (deejay), Raffaele RUFIO Littorio (chitarre) e Jacopo Volpe (batteria) e durante il tour indossa in esclusiva capi e accessori GUCCI dalle ultime collezioni ideate dal Direttore Creativo Alessandro Michele.

Il concerto fiorentino segue di pochi giorni l’uscita del progetto discografico “Best of Me”, un greatest hits in cui la cantautrice salentina ripercorre una carriera iniziata con la vittoria ad Amici 2010. Tra le 21 tracce, anche il nuovo singolo “Che Sogno Incredibile”, reggae old school che sancisce la prima collaborazione tra Emma e Loredana Bertè.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends&Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come vettore ufficiale del tour. Per tutti i fan di EMMA è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo BASE del biglietto per Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour. Le informazioni per le modalità di acquisto sono disponibili su www.trenitalia.com.

“Best of me è un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza – spiega Emma - . È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW da sempre al mio fianco.

Questo tempo sospeso ci ha costretti a cambiare le nostre abitudini, a fare tante rinunce, ma anche senza essere sul palco ho cercato sempre di esserci e lavorare per voi a nuovi progetti. Ho trasformato questo momento di fermo in una fabbrica di piccole cose, cercando di fare il possibile per regalare anche solo delle piccole emozioni. Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori”.

Emma”

Ultravox Firenze è lo spazio estivo immerso nel verde del parco delle Cascine: prima e dopo lo spettacolo si possono gustare aperitivi, pizze, cene indiane e drink. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio stampa