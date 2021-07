Empoli Triathlon ai campionati giovanili, la cronaca della gara

Si sono svolti sabato 17 luglio a Lovadina di Spresiano i Campionati Italiani di Triathlon Giovanile, con l’appendice della Staffetta Sviluppo e della Mixed Relay di domenica 18 luglio.

All’appuntamento si sono presentati oltre 600 atleti da 14 a 19 anni provenienti da tutta Italia nella bella cornice del Lago Le Bandie, un bacino di acqua dolce circondato da un parco verde in provincia di Treviso.

Tre gli atleti del Settore Giovanile dell’Empoli Triathlon che si sono presentati al via nelle due gare di Youth A maschile e Youth B Maschile nelle tre frazioni classiche di nuoto, bici e corsa.

Ecco la cronaca della gara: ottimo piazzamento di Filippo Lisi, che uscito 8vo dal nuoto, per poco non riesce ad agganciare in bici il gruppo di testa, prova a rimontare lo svantaggio nella frazione bike, e chiude cmq 17mo dopo una dura frazione run, dimostrando di avere ancora ottime potenzialità per poter competere ad alti livelli. E’ suo il migliore piazzamento.

Buona prestazione anche per Pietro Cecchi, che riesce a restare in una posizione importante nel nuoto, per poi rimontare in bici e nella frazione run, concludendo 53mo. Stessa dinamica di gara per Alberto Lupi, che nonostante l’uscita attardata dal nuoto, riesce a rimontare ben 40 posizioni durante la bici e la corsa, con un parziale della frazione run da 69mo posto, ed una posizione finale di 105mo.

“Quest’anno il livello complessivo dei presenti era molto alto, dice Fabio Ninci, responsabile tecnico della società, alcuni dei triatleti presenti sono anche Campioni nazionali di mezzo fondo giovanile Fidal (come per esempio Ribatti), ed il consueto percorso bike e run di questi Italiani, mette a dura prova le abilità tecniche dei ragazzi.

Per noi era determinante migliorarci in un contesto nazionale. E’ stato un anno molto impegnativo, con continue interruzioni e cambiamenti nella preparazione a causa della pandemia. I ragazzi però hanno saputo ottimizzare quanto fatto nei mesi scorsi, portando a casa una prova lucida e dimostrando di voler crescere ancora.”

Fonte: Ufficio Stampa Empoli Triathlon