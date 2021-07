"Fondi statunitensi al PD per le regionali": interrogazione parlamentare FdI

“Ogg abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per chiederle se era a conoscenza del finanziamento di 315.500 euro effettuato dalla società statunitense Social Changes Inc. al Partito Democratico, nel corso delle scorse elezioni Regionali”. Così Stefano Mugnai, deputato e vicepresidente vicario del Gruppo Coraggio Italia e Giovanni Donzelli del Gruppo Fratelli d’Italia a Montecitorio.

“Stando ad un articolo uscito su Il Fatto Quotidiano- aggiunge- in Toscana ad esempio Federica Benifei ha ricevuto 22.400 euro, Alessandra Nardini 6.900 euro, Antonio Mazzeo 5.300 euro, Massimiliano Pescini 3.000 euro. Ci chiediamo se il ministro non ritenga questo fenomeno dei finanziamenti provenienti dall’estero, un pericolo per la politica italiana”.