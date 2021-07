Giustizia giusta, sit-in Lega a Certaldo

Nella mattinata di domani, mercoledì 21 luglio dalle 9 alle 13, presso il mercato settimanale di Certaldo, sarà possibile sottoscrivere i quesiti relativi al Referendum "Giustizia giusta", promosso anche dalla Lega - Salvini Premier.

"La battaglia sulla giustizia non è di bandiera ma di buonsenso. Siamo convinti che molti cittadini di Certaldo la condividano e daranno il loro sostegno al principale strumento di democrazia diretta previsto dalla nostra Costituzione che è il referendum. Il tema della giustizia è sentito e merita occasioni di confronto e di apertura nelle piazze o, come nel nostro caso, anche nei mercati settimanali", dichiarano i Consiglieri comunali della Lega - Salvini Certaldo.

L'appuntamento è all'incrocio fra Viale Matteotti e Via Togliatti, al gazebo, dove sarà possibile sottoscrivere i 6 quesiti referendari, come la riforma del Csm, la responsabilità diretta dei magistrati, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere in magistratura, i limiti agli abusi di custodia cautelare e l’abolizione del decreto Severino.

Ricordiamo che presso il Comune di Certaldo è possibile sottoscrivere, entro il 30 settembre 2021, le raccolte di firme riguardanti le proposte di Referendum sulla Giustizia.

Le richieste di referendum possono essere sottoscritte, previo appuntamento e muniti di documento d'identità, presso l'ufficio Anagrafe - Borgo Garibaldi, 37 - telefono 0571 661205/225 - mail anagrafe@comune.certaldo.fi.it, nei seguenti giorni: da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30, il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano, dalle 15:30 alle 18:30.

