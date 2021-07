Pomeriggio di incendi in Toscana: fiamme lungo la ciclabile di Prato, nell'Aretino e nel Senese

Questo pomeriggio tre incendi di vegetazione si sono sviluppati a Prato, nell'Aretino e nel Senese.

Poco prima delle 18 a Prato un incendio di sterpaglie ha coinvolto circa 1700 metri quadrati di vegetazione lungo la pista ciclabile Fausto Coppi. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo la villa del Palco, lungo l'argine del Bisenzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato con tre mezzi, e un automezzo dei volontari della Regione Toscana.

Prato

Nell'aretino sono invece 2,5 gli ettari di campi incolti che sono stati interessati da un incendio, che ha coinvolto anche 150 metri di bosco. È successo nel comune di Terranuova Bracciolini in località Badiola podere Santa Maria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi. Su disposizione del Direttore Operazioni Spegnimento è stato fatto intervenire un elicottero AIB per ultimare la bonifica nella parte boschiva. Impegnati in questo incendio 3 automezzi, 7 uomini e personale volontario della Regione Toscana.

Area protetta della Quercia delle Checche nel comune di Pienza

Infine un altro incendio è divampato nel Senese, nell'area protetta della Quercia delle Checche nel comune di Pienza. Le fiamme hanno coinvolto un grosso ramo, da anni caduto a terra dalla quercia secolare. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, che hanno spento le fiamme intervenendo con due automezzi e 5 unità.