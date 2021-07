Incidente frontale nel Senese, padre e figlio 11enne in codice rosso: non è in pericolo di vita

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale nel comune di Cetona, tra un'auto e un camion sulla strada provinciale 321. I due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente.

A bordo dell'auto era presente una famiglia di quattro persone. Padre e figlio, di 58 e 11 anni, sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso in codice rosso, l'uomo all'ospedale Santa Maria alle Scotte mentre il figlio con l'elicottero Pegaso al Meyer di Firenze, dove è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena. La madre e l'altro figlio presenti sull'auto non hanno avuto bisogno di cure sanitarie.