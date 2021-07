Lavori notturni Fi-Pi-Li, il punto della situazione

Il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, accompagnato da Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa e delegata della Metrocittà per la viabilità di zona, ha verificato nella notte di lunedì 19 luglio lo stato dei lavori al km 10+500 tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa. I lavori saranno ultimati entro la fine dell'estate, mentre via di Carcheri riaprirà entro l'autunno.

Il sindaco metropolitano Dario Nardella e Angela Bagni si sono ritrovati al chilometro 10+500 della FiPiLi, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, per constatare l'andamento dei lavori e per verificare lo stato del cantiere. Si lavora per consentire il temine del cantiere sulla FiPiLi entro l'inizio dell'anno scolastico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze