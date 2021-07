Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, da Lucca al Cpr per l'espulsione

Un uomo di origine marocchina, richiedente protezione internazionale, è stato accompagnato presso il CPR di Torino dalla polizia di Lucca in quanto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La sua è stata una condanna divenuta irrevocabile per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in danno della convivente.

Ieri il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Lucca, con cui veniva disposto il trattenimento dello straniero presso la struttura citata, attesa la pericolosità sociale tenuto conto della gravità dei fatti oggetto di condanna e del loro protrarsi nel tempo.

A seguito del provvedimento in questione l’Ufficio immigrazione della Questura ha provveduto a darne esecuzione .