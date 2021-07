Minoranza abbandona la conferenza dei capigruppo, il PD: "Strategia ostruzionistica. Poco rispetto dei cittadini"

Stamani in conferenza dei Capigruppo è successa un fatto che è possibile definire "perverso" di cui tutti i cittadini devono essere messi a conoscenza. E' necessario chiarire che la Capigruppo è propedeutica a convocare i Consigli Comunali.

Aperta la riunione, gli unici consiglieri di minoranza presenti Cosentini (Lega) e Peluso (delegato dall'ex sindaco f.f. Rollo per Valori e Impegno Civico Dario Rollo), dopo aver iniziato a partecipare alla riunione e dopo aver ricevuto il materiale relativo ai prossimi ordini del giorno, a seguito di una consultazione telefonica con un “regista” esterno, hanno deciso di abbandonare l’aula.

Ciò ha determinato l'obbligo al Presidente del Consiglio, di sospendere la conferenza dei Capigruppo per mancanza del numero legale, la stessa conferenza è ripresa poco dopo, ma per la persistente mancanza del numero legale nonostante l’arrivo del consigliere Barontini è stata di nuovo e definitivamente stoppata.

Il comportamento della minoranza inizialmente presente, poco rispettoso verso i cittadini che li hanno votati, ha di fatto impedito di esaminare con completezza l’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale con evidente frustrazione delle prerogative del Consiglio stesso ma, ciò che più è grave, è che il tutto è palesemente frutto di una strategia ostruzionistica che punta a rendere difficile convocare le sedute del consiglio, messa in atto da coloro i quali fuori dalle stanze istituzionali si professano portatori degli interessi dei cittadini ma che in realtà a tutto pensano tranne che ad espletare le proprie funzioni nei luoghi preposti. A questo punto ci chiediamo, cosa si cela dietro questo comportamento certamente NON istituzionalmente corretto?

Viene da pensare che per i cittadini rappresentati da chi si è prestato a questo atto, sarebbe sicuramente più utile ed opportuno fare meno selfie e manifestazioni propagandistiche ed essere più presenti nelle varie commissioni, conferenze Capigruppo e Consigli Comunali.

I capigruppo della lista Cascina Oltre-Cristiano Masi, PD e M5S esprimono indignazione per un tale comportamento ricordando che, durante la passata consiliatura, non era mai successo un comportamento simile da chi allora era in opposizione per un senso istituzionale che, forse, questa opposizione non ha.

Fonte: PD Cascina