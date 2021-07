Mozzarella blu al supermercato, lotto ritirato. "È innocua per la salute"

Mozzarella blu al supermercato, "sarebbe un batterio innocuo per la salute". Questa è stata la risposta di Unicoop Firenze a una cliente del negozio di Montelupo Fiorentino in merito a una confezione Vallelata con latticini striati di blu. La notizia è riportata sull'edizione odierna del quotidiano La Nazione, ma parte da un gruppo social in cui una utente ha mostrato l'inaspettata sorpresa dopo l'acquisto.

Non è un caso nuovo, spiega il quotidiano: episodi analoghi risalgono al 2010. Nella risposta Unicoop si legge che in estate, con le alte temperature, il rischio di diffusione del batterio è più alto, nonostante il pronto controllo qualità che agisce a monte, negli stabilimenti produttivi.

Lo Pseudomonas fluorescens sarebbe il principale responsabile dell'alterazione della mozzarella blu. I lotti interessati sono stati ritirati dalla vendita in via precauzionale. La cliente, dopo aver buttato le mozzarelle, si è messa in contatto con il supermercato ed è stata contattata successivamente da Unicoop Firenze, la quale ha porto le sue scuse.