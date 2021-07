Ruba pinguino da installazione a Carrara, denunciata

Ha rubato uno dei pinguini colorati che fanno parte di un gruppo di 35 sculture in polietilene a Carrara (Massa Carrara) in occasione di White Carrara Downtown, ma è stata ripresa dalla videosorveglianza. Una studentessa dell'Accademia di belle arti di Carrara è stata rintracciata e identificata dai carabinieri, in seguito è stata denunciata per furto aggravato. La notte tra il 16 e il 17 luglio la giovane si è appropriata di un pinguino di colore fucsia, realizzato da artisti lombardi per allestire in piazza Alberica la colorata colonia denominata 'Penguins on the rock'. I carabinieri hanno acquisito tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza per poi risalire alla ragazza. La giovane, proveniente dal nord Italia, a Carrara per motivi di studio, ha confessato di aver fatto una 'bravata', forse dopo aver alzato un po' il gomito con gli amici. Il pinguino, il cui valore è stimato in diverse migliaia di euro, è stato ritrovato nell'abitazione della giovane.