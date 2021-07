Ruba portafogli, poliziotto in vacanza lo vede: arrestato 49enne

Ha rubato il portafogli a un passante ma è stato fermato e arrestato. Tempestivo l'intervento di un poliziotto olandese, in vacanza, che ha assistito alla scena e avvertito le forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto in via della Condotta a Firenze ieri, lunedì 19 luglio. In manette è finito un 49enne di origini algerine, già noto, fermato subito dai carabinieri. Il portafogli è stato restituito al proprietario, il 49enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.