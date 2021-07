Termina l’attività il medico di famiglia di Greve, Silvio Sieni. Cambio medico anche on line

Gli assistiti del dott. Silvio Sieni, medico di medicina generale nell’ambito territoriale di Greve in Chianti che ha terminato l’attività il 16 luglio scorso, possono effettuare la scelta del nuovo medico di famiglia tra i medici disponibili dello stesso ambito territoriale. Tra le modalità per effettuare la nuova scelta c’è la possibilità di recarsi direttamente al presidio territoriale di Greve (via della Pace n. 8) nei giorni di lunedì dalle 8.30 alle 13.00 e di giovedì dalle 13.30 alle 18.30. Si sconsiglia tuttavia di recarsi giovedì prossimo 22 a causa della concomitanza con la vaccinazione anti covid, al fine di evitare affollamenti. A tal proposito è stata messa a disposizione un'apertura straordinaria venerdì 23 dalle 8.30 alle 13.00.

Gli iscritti all’anagrafe sanitaria della Ausl Toscana centro possono procedere alla nuova scelta tra i medici disponibili nell’ambito territoriale di Greve utilizzando anche le modalità digitali.

Il servizio on line della Regione Toscana è accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo link. L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID (dove e come chiedere le tue credenziali SPID sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)

Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

In alternativa è possibile procedere alla nuova scelta anche:

- tramite App SmartSST della Regione Toscana per smartphone e tablet. E’ disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store.

- per email all’indirizzo amministrativi.firenzesudest@uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito www.uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido.