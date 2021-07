Viale sotto le Stelle, tona lo shopping all'aperto a Sovigliana

Negozi aperti, circa 80 stand di artigianato e oggettistica, spettacoli di intrattenimento per bambini. Dopo la positiva esperienza del 2020, ritorna a Spicchio-Sovigliana l'appuntamento organizzato dall'Amministrazione comunale e Confesercenti Empolese Valdelsa, “Viale sotto le Stelle”.

Martedì 20 luglio dalle 18 alle 24 viale Togliatti diverrà una grande area pedonale dedicata allo shopping notturno e al divertimento. L'associazione Valigia Blu presenterà inoltre due spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, presi dal repertorio di fiabe musicali “I racconti delle fate”.

“L'area di shopping sarà lunga un chilometro e le famiglie potranno passeggiare in tutta tranquillità e godersi la serata - spiega l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci, Paolo Frese - Dopo un anno molto difficile si sente la necessità di stare all'aperto e partecipare alle iniziative pubbliche organizzate sul territorio. Un'esigenza fortemente voluta anche da negozianti e ambulanti che vedono questi eventi come un'importante occasione per rilanciare le proprie attività. Come sempre, l'Amministrazione comunale di Vinci è al loro fianco e insieme a Confesercenti farà tutto il possibile per continuare a sostenerli e aiutarli a ripartire”.

“L'iniziativa è stata molto apprezzata dagli operatori del commercio - aggiunge Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa - Il numero delle adesioni è stato infatti ancora più alto dello scorso anno. Questo permette di poter acquistare durante la serata una grande varietà di prodotti e quindi di soddisfare le esigenze di tutti. I negozi saranno parte attiva della serata con alcune esposizioni dei loro articoli anche all’esterno delle singole attività. Saranno naturalmente adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sanitaria. Confidiamo in una ripartenza che dia la possibilità a tutti di tornare alla vita che facevamo prima e iniziative come Viale sotto le Stelle hanno l'obiettivo specifico di aiutare i commercianti duramente colpiti durante dalla pandemia e di dare alle famiglie nuove occasioni di svago all'aria aperta”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa