Abc Castelfiorentino conferma il suo capitano Andrea Belli

Dopo averla indossata nella stagione più difficile ormai gli appartiene. La terza conferma dell’Abc Solettificio Manetti è quella del suo capitano, Andrea Belli.

Il regista gialloblu continuerà dunque a ricoprire il ruolo di direttore d’orchestra, in campo e fuori, rappresentando un punto fermo per l’Abc di coach Paolo Betti. Playmaker classe ’99, figlio d’arte, nato e cresciuto con il gialloblu cucito addosso, per lui si prospetta una stagione importante, sia per il suo ruolo in campo, sia per quella fascia che racchiude in sè tutta la forza e la responsabilità di un capitano.

“Sono davvero molto motivato per la nuova stagione – commenta Andrea – ed essere il capitano della mia squadra rappresenta un’ulteriore stimolo. Inoltre, ricoprire questo ruolo nella società in cui sono nato e cresciuto, con i colori del mio paese, è grande motivo di orgoglio. Ci aspetta una stagione importante ed impegnativa, nella quale dovremo confermare la crescita dello scorso campionato ed ovviamente fare un ulteriore passo in avanti. Sono carico come ogni anno – conclude – e non vedo l’ora di ripartire da dove ci siamo salutati”.

Fonte: Abc Castelfiorentino