Alice Lucchesini vestirà ancora biancorosso: la conferma nell'Use Rosa

Un’altra ragazza nata e cresciuta nel vivaio Use Scotti Rosa è stata confermata per la prossima stagione. Si tratta di Alice Lucchesini, classe 1996, esterno che ormai da anni è una giocatrice importante fra quelle a disposizione di coach Alessio Cioni. Alla sua prima stagione nella massima categoria, nel 2018/2019, fu anche capitana della squadra e, dopo la parentesi a Livorno in A2, nell’ultimo campionato è tornata a Empoli dando il suo contributo alla splendida annata delle biancorosse. E’ per questo che il tecnico l’ha voluta ancora nel gruppo per il prossimo anno.

Alice, orgoglio biancorosso!!!

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa