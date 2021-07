Asev avanti per l'Industria 4.0, azione pilota con le Fondazioni ITS toscane

Tramite la stretta collaborazione tra ASEV e Regione Toscana, attraverso il progetto Interreg Europe 40Ready, si stanno concretizzando alcune azioni pilota per il miglioramento delle misure di sostegno alla formazione professionale continua di imprenditori, studenti e lavoratori nell’ambito di Industria 4.0.

Le opportunità offerte da Industria 4.0 sono infatti ancora largamente inesplorate dalla maggior parte delle imprese toscane ed il ruolo delle politiche regionali per la formazione 4.0 è quello di sostenere la

crescita del capitale umano, asset strategico per affrontare il percorso di sviluppo verso il nuovo paradigma.

Grazie al Fondo Sociale Europeo, la Regione Toscana finanzia un insieme integrato di interventi per le qualifiche ad alta specializzazione, per la creazione di alleanze stabili tra imprese, istituti scolastici e

organismi formativi, per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e per la formazione dei manager e degli imprenditori. In particolare le attività si orientano su 2 azioni specifiche che mirano a

sostenere la domanda di nuove abilità e competenze digitali nelle PMI rafforzando in primo luogo la formazione tecnica e professionale di formatori e insegnanti e rafforzare i laboratori formativi territoriali 4.0 a disposizione delle Fondazioni ITS sostenendo la formazione sulle nuove soluzioni digitali nei settori strategici dell’economia regionale, finanziando l’acquisto di nuove attrezzature HW/SW ed aprendo i laboratori alle agenzie di formazione e alle scuole secondarie per studenti e lavoratori.

Su quest’ultima azione regionale si è concretizzata la collaborazione con ASEV attraverso un’azione pilota focalizzata sui problemi organizzativo-gestionali delle 7 Fondazioni ITS della Regione Toscana

per garantire che i laboratori siano realmente aperti e accessibili agli stakeholder territoriali, andando a identificare un prototipo di metodologia di laboratorio aperto e a testarlo presso una Fondazione ITS,

usata come caso di studio.

Il contributo di ASEV sarà quello di consegnare alla Regione Toscana un report contenente il modello prototipale di laboratorio aperto, i risultati delle attività di test e le raccomandazioni per le future misure

di supporto e finanziamento necessari per il miglioramento dello sfruttamento dei laboratori ITS.

Un’azione che conferma l’esperienza e la competenza di ASEV nel fornire sostanziali contributi alla definizione delle politiche regionali ed il loro sviluppo, in questo caso della formazione, avviando un

confronto con i soggetti interessati, esaminando lo stato dell’arte del processo di sviluppo dei laboratori presso ciascuna Fondazione e la loro capacità ad aprirsi al territorio e coinvolgendo nel percorso esperti qualificati in grado di offrire spunti e valore aggiunto per una loro migliore fruizione da parte di tutto il mondo scolastico e formativo regionale

Fonte: ASEV - Ufficio stampa