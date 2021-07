Cardano: che cos’è e perché devi tenerlo sotto controllo

Che cos’è Cardano? È questa una delle tante domande che vengono in mente ai neofiti del trading online nel momento in cui sentono parlare del suo grande potenziale e dei suoi benefici a lungo termine.

Ebbene, in questa mini guida cercheremo di rispondere ai principali quesiti su questo progetto. E cercheremo di capire insieme che cosa ci sia di buono in questa risorsa digitale.

Come funziona Cardano?

La prima cosa che dovresti sapere Cardano è che è una valuta digitale anonima, basata su tecnologie proof of work. Conosciuto anche come ADA, l’asset virtuale è ideale per l'uso online, considerato che manca di qualsiasi forma di centralizzazione, può poggiare su una rete robusta, ha un network scalabile e flessibile. Le transazioni sono veloci e affidabili. E, in breve, è il modo più semplice per effettuare transazioni di denaro online.

Inoltre, giova rammentare alle persone che stanno pensando di investire in Cardano e in altre criptovalute, che possono farlo attraverso piattaforme sicure ed affidabili come Bitcoin Up.

La storia di Cardano

Cardano ha una lunga storia alle spalle. È infatti stato creato diversi anni fa da Pierangelo Maranzano, che è lo sviluppatore dell'ormai popolare sistema operativo Amiga. Gli ci sono voluti quattro anni per renderlo disponibile sul mercato, e attirare donazioni e interesse da tutto il mondo.

Grazie a ciò, la sua azienda è cresciuta notevolmente, tanto che è ora in grado di offrire una vasta gamma di servizi, tra cui server sicuri e connessioni VPN, hosting web, servizi commerciali, giochi online e altro ancora. Attraverso Cardano potrai dunque inviare facilmente denaro online senza fornire alcuna informazione sui tuoi dati personali. Tutte le transazioni vengono effettuate tra due parti sotto forma di valuta elettronica, senza ulteriori intermediari.

Investire in Cardano

Grazie alle sue particolari caratteristiche innovative, Cardano è utilizzato con successo da centinaia di istituti finanziari e aziende come strumento per smart contract e altri accordi finanziari. Dalla sua uscita ad oggi, la capitalizzazione di mercato del progetto è aumentata di dieci volte fino a superare i 6 miliardi di dollari.

Questo enorme incremento di valore è stato reso possibile dalla crescente necessità di transazioni più veloci e dai costi ridotti associati al mantenimento di una piattaforma di scambio di valuta. Al giorno d'oggi, ci sono molte diverse valute che vengono scambiate sul mercato, ma nessuna sembra avere le specificità tipiche di Cardano, che si poggia su un algoritmo esclusivo originariamente sviluppato e introdotto dall'autorità di regolamentazione bancaria del governo svizzero, l'Institute for Safe Exchange.

Conclusioni

Per riassumere, Cardano sembra essere un progetto perfetto per quegli investitori che cercano di conservare una buona liquidità del proprio portafoglio attraverso un asset digitale, e per coloro che cercano una solida opportunità di investimento nell'arena finanziaria globale. La versatilità del protocollo Cardano è anche ciò che lo rende un'ottima soluzione a così tanti problemi diversi: ADA ha infatti la capacità di operare in modo efficiente, regalando agli investitori interessanti opportunità.

Attenzione, però. Parliamo pur sempre di una criptovaluta e, come tale, la volatilità è molto elevata: riponi dunque la giusta cautela prima di investire!