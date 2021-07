Casa Salute Morgagni, esteso l'orario dell’ambulatorio di allergologia

L’ambulatorio di Allergologia diagnostica di primo livello presso la Casa della Salute Morgagni, centro di riferimento per i cittadini del quartiere 5 di Firenze, da poche settimane ha ampliato l’orario di attività passando da tre giorni alla settimana a cinque, con apertura dal lunedì al venerdì. L’estensione dell’orario si accompagna a un’altra novità che è stata introdotta di recente: la possibilità di effettuare, contestualmente alla visita, i test cutanei e, se occorre, anche gli esami sierologici specialistici, tutto in un unico step. L’ambulatorio fa parte della struttura complessa di Allergologia e Immunologia Clinica diretta da Donatella Macchia cui afferiscono le due strutture ospedaliere di Allergologia di San Giovanni di Dio, sotto la direzione della stessa dottoressa Macchia e di Santo Stefano a Prato, diretta dal dottor Alessandro Farsi.

Oltre ad apportare benefici sulle liste di attesa, l’ampliamento di orario dell’ambulatorio consente allo specialista della Casa della Salute di poter meglio programmare il percorso di approfondimento per visite e esami di secondo livello verso l’ospedale.

“L’integrazione ospedale territorio – spiega Macchia – ne risulta rafforzata anche in termini di personale dedicato. Ne è arricchita anche la continuità perché chi viene dal distretto territoriale può ritrovare gli stessi medici al San Giovanni di Dio. Allo stesso tempo, per il fatto di essere all’interno di una Casa della Salute, si garantisce in un unico luogo l’integrazione fra le diverse specialistiche, agevolando il cittadino nella costruzione della risposta ai suoi bisogni di salute”.

Alla Casa della Salute Morgagni la visita allergologica per allergie respiratorie o alimentari, si prenota tramite Cup e gli specialisti allergologi sono le dottoresse Raffaela Diana Cojan e Susanna Bormioli. “I nostri test – aggiunge Macchia – per l’effettuazione dei quali ci avvaliamo anche dell’operato e dell’assistenza del personale infermieristico, consentono la diagnosi di malattia allergica integrati con i dati clinici e l’interpretazione specialistica; inoltre le malattie allergiche possono spesso determinare eventi acuti ma sono malattie croniche ed è fondamentale quindi poter assicurare la continuità assistenziale con l’ospedale in caso di necessità e un lavoro di squadra fra medici ed infermieri”.

La Casa della Salute Morgagni è solo una delle strutture allergologiche del territorio della Asl Toscana centro. Le altre sono l’ambulatorio di Montelupo, la Casa della Salute di Sovigliana Vinci, l’ambulatorio a San Miniato, il Polivalente a Borgo San Lorenzo e l’ambulatorio dentro l’ospedale San Jacopo. Tutte queste strutture territoriali sono collegate all’Ospedale San Giovanni di Dio.