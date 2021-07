Criptovalute, Bitcoin, le rivoluzioni finanziarie

I Bitcoin sono valute digitali che funzionano senza che siano supportate da un asset fisico, come l'oro o l'argento. Vengono infatti trasferite attraverso reti peer to peer, su Internet

Ma con quali caratteristiche?

Valute fiat o valute digitali?

In tal senso, dovresti già aver intuito quali siano le principali differenze tra criptovalute (o valute digitali) e le valute tradizionali.

Le valute fiat sono infatti le valute tradizionali, emesse dalle banche centrali. Ne sono un esempio il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese e la sterlina britannica. Sebbene queste valute siano ampiamente riconosciute e accettate in tutto il mondo, non sono in grado di “fare soldi da sole”. Ovvero, il loro prezzo dipende dall'andamento dei mercati di negoziazione e, indipendentemente dall'andamento dei mercati, il valore di una valuta fiat è comunque fortemente influenzato da un governo centrale, che può modificarne l’offerta attraverso maggiori emissioni.

Di contro, la criptovaluta come Bitcoin non è supportata o valutata da altro se non dal valore percepito della transazione. Questo rende questo tipo di veicolo di investimento virtuale diverso dalle valute tradizionali. In poche parole, non esiste una risorsa fisica con cui confrontare il valore dei tuoi Bitcoin.

Anche se non ci sono veri confronti concreti tra le valute, un’eventuale contrapposizione tra questi due mondi sarebbe scarsamente utile, considerato che parliamo di due asset completamente diversi.

Per loro stessa natura, ad esempio, i Bitcoin sono decentralizzati perché non esiste un'unica entità che li controlla. Questo li rende più sicuri rispetto al rischio di manipolazioni e trasferimenti abusivi. Ciò significa anche che chiunque può partecipare all'uso di questa forma di transazione senza doversi preoccupare di transazioni illecite o interventi del governo. Puoi dunque usare il tuo computer per fare soldi con i Bitcoin e… nessuno potrà fermarti.

Complici anche i recenti cali, se hai dei soldi in tasca in una valuta fiat, potrebbe essere un ottimo momento per comprare Bitcoin al loro valore attuale e venderli per di più quando il loro valore aumenta, usando piattaforme come bitcoinup.io/it/.

Come iniziare ad Investire

Ci sono molti modi in cui puoi iniziare a investire nella valuta digitale. Un modo per iniziare a farlo è aprire un wallet: un wallet è come un portafoglio vero e proprio, con la differenza che le informazioni sui tuoi soldi non sono contenute nel borsellino, ma sono memorizzate su Internet, in modo da poterle avere a disposizione ogni volta che ne hai bisogno.

Se a questo punto ti stai domandando come fare i soldi con i Bitcoin, ecco svelato come: una volta scaricato il tuo wallet bitcoin, potrai collegarlo a un conto di trading, come quello che trovi sulla piattaforma di cui sopra. Il tuo conto di trading è praticamente come qualsiasi altro tipo di conto corrente: puoi disporre del denaro in esso presente per operazioni di ingresso e di uscita. Ma, a differenza del conto corrente, la giacenza in esso presente può essere posta a serio frutto attraverso operazioni di investimento e disinvestimento sui BTC. Facile, no?