Fuga di gas per lavori a Pistoia, riparazione in corso

I vigili del fuoco del comando di Pistoia stanno intervenendo nel comune di Pistoia in via San Felice e Piteccio, per una fuga di gas metano da una tubazione stradale a seguito della rottura di una valvola di intercettazione. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area del cantiere, monitorando costantemente la concentrazione di metano con gli apparecchi multigas in dotazione, mentre la ditta sta effettuando la riparazione.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza la viabilità è stata interrotta. Intervento in corso.