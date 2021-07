'I cinque cerchi', Empoli racconta la storia delle Olimpiadi in 12 filmati

Quattro capitoli per tre titoli ciascuno per un totale di dodici video sulla storia della manifestazione sportiva più seguita al mondo. Comincia la rassegna intitolata ‘I cinque cerchi’ sulle origini dell’Olimpiadi e del significato che ha avuto nel corso del tempo nel mondo.

Filmati da 11’ e 15’ minuti che saranno pubblicati sui canali social del Comune di Empoli a partire da giovedì 22 luglio, ogni due giorni, proprio per dare un servizio di approfondimento a tutti, ai più appassionati ma anche a coloro che magari non conoscono i mondi delle Olimpiadi.

Per questo in vista dei prossimi Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 2021, gli assessorati allo sport e alla cultura del Comune mettono in campo questa proposta sulla conoscenza e sull'importanza di studiare la storia dello sport per comprendere meglio ciò che ci circonda.

Tutti i filmati saranno visibili sui social per arrivare agli interessi di tutti. Il racconto e le immagini sono a cura di Paolo Bruschi, che è membro della Società Italiana di Storia dello Sport, collabora con Il Manifesto e pubblica sulla rivista digitale Gli Stati Generali.

“Lo sport non è mai solo sport, non lo è mai stato e meno che mai adesso: se miliardi di persone si fermano per guardare le Olimpiadi o il Mondiali di calcio siamo su un altro piano. Lo sport è una finestra sul mondo; coinvolge molteplici aspetti della persona e della società; come pochi altri fenomeni umani mette in aperta trasparenza le emozioni la personalità i sentimenti; sembra possedere gli strumenti per favorire il superamento delle divisioni e delle discriminazione, altre volte esalta problemi mai risolti”, racconta il titolo secondo del quarto capito ‘Il secolo breve’.

Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, ha detto: "Attraverso la visione delle pillole storiche, sarà interessante percorrere e riscoprire la magia che solo i giochi olimpici scaturiscono. Dagli albori dei giochi di Olimpia nell’antica Grecia, fino alle Olimpiadi moderne di Monsieur De Coubertin. Scoprire la storia dei Cinque Cerchi per apprezzarne ancora di più il significato di questa manifestazione e tifare le nostre atlete e i nostri atleti da casa in questo anno veramente significativo per lo sport italiano".

Fabrizio Biuzzi, assessore allo sport del Comune di Empoli, ha così commentato - "In occasione delle Olimpiadi proponiamo una serie di podcast volti a spiegare che cosa è stata nel passato la manifestazione sportiva da sempre più importante e conosciuta al mondo. E come si è evoluta nel corso dei secoli inglobando dentro di sé, significati, risvolti sociali e anche politici. Buona visione e buona Olimpiade a tutti!"

Paolo Bruschi, che ha curato il racconto e le immagini, come detto, ha affermato: "Lo sport consente uno sguardo trasversale sulla realtà, ne illumina i risvolti politici, economici, sociali, culturali e psicologici. L'analisi delle principali manifestazioni sportive permette quindi di farsi un'idea del sentire collettivo nel momento in cui tali manifestazioni hanno avuto luogo".

I dodici video

CAPITOLO I - OLIMPIADI: I PRIMI MILLE ANNI

1. Le origini e il significato dei Giochi

2. Atleti, gare e il ruolo delle donne

3. Riflessi politico-sociali e fine dei Giochi antichi

CAPITOLO II – L’ETÀ DI PASSAGGIO

1. Tramonto dello sport e persistenza dei giochi

2. Shakespeare e il mob football

3. Il calcio fiorentino e la partita dell’assedio

CAPITOLO III – IL "SECOLO LUNGO": SPORT MODERNO E RITORNO A OLIMPIA

1. L’Impero britannico e la nascita degli sport moderni

2. De Coubertin, la rinascita dei Giochi e le correnti ideali dell’olimpismo

3. Principi olimpici

CAPITOLO IV – LE OLIMPIADI FRA POLITICA E SOCIETÀ

1. Le prime edizioni dei Giochi moderni e la questione femminile

2. Il “secolo breve”: lo sport segna la storia delle nazioni

3. Pugni chiusi e cerchi olimpici

Nelle oltre 2 settimane di Giochi della XXXII Olimpiade vedremo impegnate oltre 200 nazioni, si alterneranno 33 diversi sport e 49 discipline per un totale di 339 medaglie d'oro da assegnare. A Tokyo 2021 faranno il loro esordio olimpico Arrampicata Sportiva, Karate, Skate e Surf.

