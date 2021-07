Incidente in A1 tra Toscana e Umbria, coinvolti tre mezzi pesanti

Alle 12 circa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è avvenuto un incidente al km 419, tra Fabro e Chiusi-Chianciano Terme, in direzione Firenze che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti. A seguito dell’incidente, una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Firenze.

Ai veicoli diretti a Firenze, dopo l'uscita a Fabro, si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria in direzione Ponticelli-Chiusi e Scalo-Chianciano e rientrare in Autostrada a Chiusi-Chianciano Terme.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia l’uscita a Orte, proseguire sulla E45 in direzione Perugia, seguire il raccordo Bettolle-Siena e rientrare in autostrada a Val di Chiana.

Fonte: ANAS