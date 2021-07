Incidente in via Lucchese a Empoli, in due all'ospedale

Sono stati allertati i vigili del fuoco ma non è stato necessario il loro intervento ieri sera intorno alle 20.30 per un incidente in via Lucchese, alla rotatoria dell'azienda Lapi Gelatine. Due veicoli, una Range Rover e una Renault, si sono scontrati per una mancata precedenza. Sul posto la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. I due conducenti, tra cui un 68enne, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli per accertamenti. Presente Viabilità sicura per la pulizia della strada e la rimozione dei detriti.