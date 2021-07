Lavori all'Ex Ospedale, cambia la viabilità in via Giovanni da Empoli

Nell'ambito dell'intervento di recupero di una porzione del Complesso di San Giuseppe, facente parte del Progetto di Innovazione Urbana HOPE, giovedì 22 luglio 2021, è previsto il getto di fondazione del nuovo corpo scala che caratterizzerà la facciata dell'Ex Ospedale.

Per agevolare l'operazione, a partire dalle 7 e fino alle 18 di domani, il tratto a senso unico di via Giovanni Da Empoli compreso tra via Roma a via Ridolfi sarà ridotto da due a una carreggiata, senza ulteriori modifiche al traffico.

L'intervento prevede lo stazionamento di un carrobotte nella corsia limitrofa al ‘Complesso’. Mentre proseguono i lavori di ristrutturazione all'interno dell'edificio e sono stati avviati i lavori per il percorso pedonale di collegamento su via Roma, nelle settimane successive saranno realizzati i setti strutturali del vano scala sulla facciata principale dell'edificio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa